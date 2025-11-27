FUTBOL
L’FC Andorra esquiva la sanció per la bola de neu a l’assistent
Com que l’àrbitre va escriure que el llançament l’havia fet un aficionat del Castelló, la multa és per al conjunt valencià
L’FC Andorra no serà sancionat pel llançament d’una bola de neu al cap d’un dels àrbitres assistents durant el partit de dissabte passat davant del Castelló. I és que malgrat que aquesta situació va produir-se al Nou Estadi de la FAF, com que l’àrbitre principal del partit va identificar que l’agressor havia estat un aficionat del conjunt blanc-i-negre, la sanció ha acabat repercutint el club valencià. De fet, segons la comunicació pública d’ahir dels acords adoptats pel comitè de disciplina de l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol), es va multar l’entitat castellonenca per la “repressió passiva de conductes violentes, xenòfobes i intolerants”, basant-se en l’article 114 del codi disciplinari de la federació del país veí. Segons aquesta normativa, es poden aplicar “sancions pecuniàries per als clubs, tècnics, àrbitres i directius en el marc de les competicions professionals de 6.001 a 18.000 euros”.
L’acció d’un aficionat visitant va fer aturar el partit momentàniament
Segons va reflectir l’àrbitre del partit, Germán Cid Camacho, a l’acta, al minut 37 va haver d’aturar el duel “pel llançament d’una bola de neu a l’àrbitre assistent número 2 [Daniel Pescador Hernández], impactant-li al cap, però sense causar danys”, a més de concretar que l’acció va passar en una zona “on s’ubicaven aficionats visitants, reconeguts per portar els colors distintius del club”. Després de la comunicació de l’àrbitre, es va emetre un missatge per megafonia recordant que no es podien llançar boles de neu i el duel va poder seguir.
L'EQUIP VIATJA A BARCELONA EN ESPERA DEL NOU TÈCNIC
Tot això mentre la direcció esportiva segueix la recerca del nou entrenador per substituir Ibai Gómez. I és que el procés no està sent gens fàcil, perquè més enllà d’acabar de trobar el perfil idoni, també influeix l’aspecte econòmic per acabar de prendre la decisió final. La voluntat és que el nou tècnic arribi per a un dels dos partits de la setmana vinent, dijous a Lleó i dissabte a casa.