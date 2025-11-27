OLIMPISME

L’encesa de la flama obre el compte enrere de Milà 2026

Un instant de la cerimònia celebrada a Olímpia.

Olímpia

L’antiga Olímpia va acollir ahir la cerimònia d’encesa de la flama olímpica per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, que es faran a partir del 6 de febrer. A causa de les previsions de pluja en territori grec, l’encesa real amb els rajos de sol va fer-se dilluns durant un assaig garantint que es pogués mantenir la puresa del mètode tradicional.

Ja durant la jornada d’ahir va traslladar-se a la torxa oficial dels Jocs de l’any vinent per arrencar el relleu de la flama olímpica. En una primera etapa d’aquest viatge, el recorregut serà per Grècia fins a arribar a Atenes dijous vinent, on es farà la cerimònia oficial de traspàs. A partir de llavors, el símbol olímpic arribarà l’endemà a Roma i el dia 6 s’encetarà el relleu a territori transalpí.

En terres italianes, el recorregut durarà un total de 63 dies, en què es cobriran 12.000 quilòmetres visitant les 20 regions i les 110 províncies del país abans d’arribar a Milà el 6 de febrer de l’any vinent per a la cerimònia d’inauguració dels Jocs. Una obertura que es farà a l’Estadi Giuseppe Meazza de San Siro.

