OLIMPISME
L’encesa de la flama obre el compte enrere de Milà 2026
L’antiga Olímpia va acollir ahir la cerimònia d’encesa de la flama olímpica per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, que es faran a partir del 6 de febrer. A causa de les previsions de pluja en territori grec, l’encesa real amb els rajos de sol va fer-se dilluns durant un assaig garantint que es pogués mantenir la puresa del mètode tradicional.
Ja durant la jornada d’ahir va traslladar-se a la torxa oficial dels Jocs de l’any vinent per arrencar el relleu de la flama olímpica. En una primera etapa d’aquest viatge, el recorregut serà per Grècia fins a arribar a Atenes dijous vinent, on es farà la cerimònia oficial de traspàs. A partir de llavors, el símbol olímpic arribarà l’endemà a Roma i el dia 6 s’encetarà el relleu a territori transalpí.
En terres italianes, el recorregut durarà un total de 63 dies, en què es cobriran 12.000 quilòmetres visitant les 20 regions i les 110 províncies del país abans d’arribar a Milà el 6 de febrer de l’any vinent per a la cerimònia d’inauguració dels Jocs. Una obertura que es farà a l’Estadi Giuseppe Meazza de San Siro.