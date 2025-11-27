Campionat d'Europa
Kevin Teixeira i Biel Cuen, els dos representants a l'Europeu de Lublin
El campionat de piscina curta tindrà lloc del 2 al 7 de desembre a la localitat polonesa
L'Aqua Lublin Center acollirà del 2 al 7 de desembre el Campionat d'Europa de piscina curta, primera gran competició continental després dels Jocs dels Petits Estats, i que comptarà amb doble presència andorrana: Kevin Teixeira, que disputarà els 400m lliures, els 200m lliures i els 800m lliures, mentre que Biel Cuen, que debutarà en un europeu absolut, competirà també en les tres distàncies de lliures. L’objectiu és clar i l’ha deixat ben definit aquest dijous a al seu central d'Andbank el director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana: “Intentar aconseguir rècords d’Andorra i, si més no, millors marques personals en cada una de les proves.” El tècnic assegura que els dos nedadors hi arriben en molt bon estat de forma i que el campionat “pot ser un molt bon escenari per a la natació andorrana”.Aquest Europeu també simbolitza el relleu natural que viu la FAN. El debut de Biel Cuen, nascut el 2007, n’és el millor exemple. “És bo veure com els joves arriben amb qualitat i nivell per competir en aquestes grans cites”, diu Maltrana, que destaca la importància de projectes formatius com Nedar és Vida, clau en la progressió d’aquesta nova generació de nedadors.