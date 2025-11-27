POLÍTICA ESPORTIVA
La capital destina 450.000 euros a subvencions als clubs
El comú d’Andorra la Vella va atorgar 448.433 euros en subvencions esportives per a clubs i federacions de la parròquia. Aquestes ajudes corresponen tant a les habituals per a les entitats, com a les que tenen com a objectiu la celebració d’un esdeveniment en concret a la parròquia. La quantitat total d’aquesta temporada és més alta que la de la campanya passada, quan la corporació de la capital va entregar 438.775 euros, un 2,2% menys que en l’exercici actual.
Pel que fa a entitats, la que rebrà una subvenció més alta segons l’edicte publicat al BOPA és l’ECA (Esquí Club d’Andorra), amb 63.059 euros, amb l’Andorra Hoquei Club (46.807 euros) i el Club Judo Hantei (41.872 euros) completant el podi. Per últim, per sobre dels 30.000 euros hi ha el Club Rítmica Serradells (37.279 euros), el Karate Club Shotokan (33.453 euros) i el Club Natació Serradells (31.618 euros).