FUTBOL
El Ranger’s comença a satisfer els impagaments i pren aire
L’entitat s’està posant al dia econòmicament amb la plantilla després de més de tres mesos sense cobrar
El calvari del Ranger’s sembla que arriba al final, i és que la plantilla està començant a cobrar ja les quantitats que el club li debia. Segons van explicar fonts del vestidor al Diari, aquesta setmana s’estan satisfent ja les nòmines pendents que la plantilla arrossegava i sembla que es posarà el punt final, almenys de moment, a la crisi que sacsejava el líder de la Lliga Multisegur Assegurances. I és que el conjunt de propietat mexicana feia quatre mesos que no pagava les nòmines als jugadors, que havien arribat a un punt límit, i que fins i tot van plantejar-se no disputar el partit del darrer cap de setmana. Finalment, sí que van decidir fer-ho, ja que molts d’ells havien demanat sortir del club per la via judicial si no cobraven en 15 dies, i no haver-se presentat al partit contra la Penya Encarnada els hauria pogut perjudicar en l’àmbit legal. L’equip podrà centrar-se ja en la competició.
El Ranger’s és líder amb quatre punts de marge respecte als segons classificats
Amb aquest, ja són dos els match-ball que ha hagut de salvar el Ranger’s, i és que al principi de la temporada va patir una situació complicada quan la plantilla va decidir plantar-se pels impagaments. Llavors, els jugadors havien optat per no disputar també un partit, però finalment van tornar a exercitar-se i van jugar el duel en qüestió després de les promeses de l’entitat assegurant que acabarien cobrant.
Amb l’assumpte econòmic ja solucionat, el Ranger’s podrà centrar-se ara en la competició domèstica, en què és líder amb quatre punts de marge sobre els perseguidors.
Més enllà de la mateixa entitat, també salva un match-ball la lliga, i és que després de l’exclusió del Pas de la Casa per no tenir el mínim de llicències, haver perdut un altre equip i quedar-se només amb vuit conjunts hauria estat un cop dur per a una competició que està vivint un any complicat després dels problemes amb els permisos d’immigració, que van obligar a arrencar el torneig més d’un mes més tard del previst.