FUTBOL
Piqué pren les regnes
El màxim accionista de l’entitat apareix al Comunal per ajudar durant l’entrenament de l’equip de manera activa
Mentre la direcció esportiva de l’FC Andorra segueix coent a foc lent el relleu a la banqueta tricolor, ahir va aparèixer en escena per prendre les regnes de la situació el màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, que va arremangar-se per acompanyar l’equip durant la sessió d’entrenament. Absent al partit de dissabte que va fer esclatar la situació i la posterior marxa d’Ibai per compromisos professionals, l’exfutbolista va desplaçar-se ahir a l’Estadi Comunal i va participar de manera activa a la gespa. De fet, durant molts moments se’l va veure col·laborant i ajudant en la sessió de preparació i donant instruccions als futbolistes, juntament amb els integrants del cos tècnic del club que dirigien l’entrenament. Ja cap al tram final, amb els futbolistes fent partidets en espai reduït, Piqué va fer un pas al costat i va quedar-se veient la sessió i comentant la jugada amb el director general i esportiu de l’entitat, Jaume Nogués, fins al final de la sesssió.
Piqué no va ser dissabte a encamp al duel contra el Castelló
Ja un cop acabat l’entrenament, previ llançament de penals amb el seu fill, el màxim accionista del club va estar una estona a la zona d’oficines de l’Estadi Comunal juntament amb Jaume Nogués i la resta de membres del cos tècnic de l’entitat, durant prop d’una hora, abans d’abandonar les instal·lacions i marxar amb el seu cotxe.
Buscant el substitut
Mentrestant, el club segueix buscant el perfil idoni per assumir les regnes de l’equip. L’entitat és conscient que en anteriors situacions similars la precipitació no havia estat una bona consellera, i és per això que es vol tenir clar quin és el nom abans de llançar-se a la piscina. Tenint en compte que és gairebé impossible que el nou tècnic debuti divendres a Gijón (ja no tan sols per acabar de triar-lo i tancar l’acord, sinó també pels tempos que suposa tot l’aspecte burocràtic, tant a nivell de LaLiga com d’immigració), l’FC Andorra, segons expliquen des del club, no es precipitarà per escollir el nom definitiu. El debut podria arribar la setmana següent, en un dels dos compromisos que té l’equip, dimecres a Lleó a la Copa del Rei o dissabte a casa davant de l’Almeria en lliga.
Així doncs, igual que ja va passar després de fer fora Sarabia en un duel contra el Mirandés a l’Estadi Nacional, la direcció de l’equip al duel de divendres serà per als membres de l’staff del club que ja estan portant els entrenaments aquests dies amb Aitor Yeto i Carles Manso al capdavant. En aquella ocasió, els tricolors amb Astorgano i Bermúdez acompanyant Yeto, van imposar-se al Mirandés per 1 a 0 en un partit que va servir per allargar les opcions de permanència a la Segona Divisió, malgrat acabar el curs baixant.
ELS TRICOLORS TANQUEN LA JORNADA EN POSICIONS DE DESCENS
La igualtat a la Segona Divisió, però, és màxima, i és que l’FC Andorra té els mateixos punts que el primer equip que no baixaria, l’Eibar, i està a tot just un punt del 13è lloc que ocupa, precisament, el filial de la Reial Societat. A més a més, l’Albacete, 12è classificat, està a tot just dos punts, fet que demostra les distàncies mínimes que hi ha en aquesta categoria. Més enllà d’haver caigut a posicions de descens, amb la mala dinàmica actual, l’FC Andorra ja és l’equip de tota la Lliga Hypermotion que més temps porta sense guanyar, i és que no ho fa des del 27 de setembre, quan es va imposar per 1 a 2 al Racing de Santander a El Sardinero amb els gols de Lautaro de León i Álex Calvo al segon temps.