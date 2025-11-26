REPORTATGE
Il·lusió tricolor
El conjunt infantil del Morabanc viatja a València per afrontar la fase prèvia de la Minicopa i rep el suport del primer equip.
L’emoció fa dies que es respira al vestidor de l’equip infantil del MoraBanc Andorra, perquè sap que aquesta setmana no és com la resta. I és que entre divendres i diumenge vinent, aquests catorze nanos podran viure una experiència única, com és la participació en la prèvia de la Minicopa, el torneig que organitza l’ACB amb els seus conjunts infantils. Amb Èric Martí al capdavant des de la banqueta, Ricard Zomeño, Nadim Keshta, Maxim Marine, Arnau Aguilar, Jordi Pifarré, Nil Salerno, Enric Porta, Enzo Verissimo, Mikel Canal, Denis García, Pep Macià, Pedro León, Toni Jiménez i Enzo Cortés podran gaudir d’un cap de setmana especial a València.
L’infantil del morabanc jugarà contra el Tenerife, Unicaja i Bilbao
I per si la il·lusió de jugar la Minicopa i fer-ho en un recinte com la Fonteta i l’Alqueria del Bàsquet fos poca cosa, l’equip va rebre una dosi encara més gran de motivació amb els seus ídols. I és que alguns dels representants del primer equip, amb el tècnic, Joan Plaza, al capdavant i els jugadors Ferran Bassas i Rubén Guerrero, van voler acomiadar-los i desitjar-los sort abans d’aquesta experiència, que segur que aquests joves no oblidaran mai, ja que la Minicopa serà molt més que els partits que es disputaran. Bé ho recorda Bassas, que fa prop de 20 anys ja va poder viure la Minicopa com a jugador.
Però centrant-se en aquests duels, el MoraBanc Andorra Undercoverlab no va tenir gaire sort amb el sorteig i s’haurà de veure les cares amb els infantils del Tenerife, Bilbao Basket i Unicaja. Malgrat aquesta qualitat dels rivals, el vestidor no perd les ganes ni la il·lusió, tal com va admetre el jove Enzo Verissimo, que va destacar que “tot l’equip està molt nerviós, la veritat, però també molt il·lusionat. Poder jugar contra els millors jugadors d’Espanya és una passada”, a més d’agregar que “ens ha tocat un grup molt fort, però és precisament això el que fa especial aquesta experiència”. En la mateixa línia, el tècnic del conjunt infantil dels tricolors, Èric Martí, va explicar que “és una oportunitat única, qualsevol jugador de la seva edat donaria moltíssim per ser a la Minicopa”.
EL MORABANC SE SUMA AL 25-N AMB UNA ACCIÓ SOLIDÀRIA
A més a més, el club realitzarà una subhasta de les samarretes commemoratives que els jugadors van lluir al partit de diumenge passat davant del Joventut per a les associacions de dones del país.