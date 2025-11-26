POLÍTICA ESPORTIVA
El Govern ha destinat 4,8 milions en ajudes al món de l’esport
El Govern ha destinat prop de 4,8 milions d’euros en subvencions i ajudes al món de l’esport aquest any. Segons el recull d’Estadística, l’import total s’enfila als 4.774.514,86 euros, quan l’exercici del 2024 se’n van destinar 4.612.790 euros, xifra que suposa un augment del 3,5%.
La gran majoria de la quantitat total és la que va destinada a les subvencions a les federacions i entitats esportives, amb 4.426.865,07 euros. D’aquesta bossa, la FAE (Federació Andorrana d’Esquí) és l’entitat més beneficiada, amb un 30% de l’import total que es dedica en ajuts. A més, dintre de la xifra total, també hi ha hagut 347.649,79 euros que van destinar-se a les federacions per preparar els Jocs dels Petits Estats, i 418.612,50 euros corresponents a les beques ARA (Alt Rendiment d’Andorra). Per últim, l’executiu ha destinat també 58.500 euros a premiar els resultats aconseguits enguany pels esportistes.