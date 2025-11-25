FUTBOL
Sporting i Casa de Portugal mantenen el frec a frec
L’Sporting Club d’Escaldes i el Casa de Portugal mantenen el particular frec a frec al capdavant de la Lliga Grup Pirineu (segona categoria del futbol nacional) després d’empatar 1 a 1 a la darrera jornada. En un duel directe pel lideratge amb els escaldencs arribant líders amb dos punts més que el seu rival, va ser l’Sporting qui va avançar-se gràcies a un gol de Fabio Serra als 20 minuts. Un altre veterà, David Corominas, va poder igualar el partit al segon temps, mantenint així la distància entre primer i segon.
L’FS La Massana segueix tercer després de golejar 0 a 4 el filial de la UE Santa Coloma, mentre que el City Escaldes, que va guanyar 1 a 3 el Pirineus United, és quart. A més, l’FC Santa Coloma B va derrotar 2 a 1 el Principat.