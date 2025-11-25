REPORTATGE
Rere el somni olímpic
Naiara Liñán és una de les esportistes del país que lluiten per ser a Los Angeles 2028.
Des d’aquest any Naiara Liñán és una de les esportistes del país que gaudeix de la beca de Solidaritat Olímpica que atorga el COI (Comitè Olímpic Internacional), una beca econòmica que entrega l’ens rector del moviment a aquells esportistes amb possibilitat de classificar-se per a uns Jocs, per tal de poder ajudar-los en la preparació. I aquesta ajuda serveix per alimentar el somni olímpic de la taekwondista, que ja va ser al Preolímpic europeu per als Jocs de París 2024, i que ja ha arrencat el llarg camí per ser a Los Angeles 2028.
És una de les becades de solidaritat olímpica
El recorregut fins a aconseguir-ho serà llarg, però l’evolució mostrada durant l’últim any demostra que és possible. I és que, sense anar més lluny, Liñán va passar de tancar la temporada passada més enllà del lloc 100 del rànquing Mundial a la categoria de menys de 49 quilos, a estar situada ara la 25a, demostrant així la progressió, i que pensar en el somni olímpic no és fer volar coloms.
Però abans de poder arribar als Estats Units hi ha cites pendents. Sense anar més lluny, la del cap de setmana passat, en què Liñán va caure als quarts de final de l’Europeu de pesos olímpics. Malgrat el fet d’haver-se fissurat una costella en un entrenament, la lluitadora va donar-ho tot, però després de superar la primera ronda, va perdre a quarts contra la subcampiona. Ara, emprendrà el viatge cap Kènia per disputar el Mundial sub 21, en un pas més a la recerca del desitjat somni olímpic.