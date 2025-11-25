BÀSQUET
Plaza veu el MoraBanc en línia ascendent
El tècnic destaca la millora de l’equip respecte a l’inici de curs, però creu que encara no és suficient
Joan Plaza veu el MoraBanc en línia ascendent i sent més reconeixible que a l’inici del campionat. L’equip torna avui als entrenaments tot i l’aturada de la Lliga ACB fins al dia 7, i aquesta primera finestra FIBA que coincideix, a més, amb el primer terç de competició, és un bon moment per fer balanç. “L’equip té una línia ascendent, l’equip és més reconeixible i és capaç de trobar-se ofensivament”, va assenyalar el tècnic tricolor, que tot seguit va destacar que “avui ens han fet 83 punts, quan la mitjana a l’ACB és de 84, i en aquests quatre partits hem deixat els rivals per sota”.
Tot i aquests aspectes positius després del mal inici que va protagonitzar l’equip, l’entrenador va considerar que “no és suficient”, ja que “quan t’atures una mica, ja t’han fotut deu o 12 punts, i hem de seguir treballant en aquesta línia”. De fet, Plaza va fer èmfasi en la defensa i va afirmar que “quan aneu al parc a tirar amb els vostres companys, us poseu a defensar o a tirar triples el més lluny possible? Us poseu a tirar triples, ningú es posa allà a defensar perquè no és cap cosa que la raça humana o el jugador tingui tan interioritzat, i de mica a mica vas inoculant aquest hàbit, i en aquest sentit, estic content”. El tècnic va mostrar-se satisfet per “no sortir dels partits i de no donar la imatge que, desgraciadament, vam donar els dos primers partits, d’aixecar la bandera blanca ràpidament”.
Per últim, i qüestionat per on té previst fer èmfasi aquestes dues setmanes malgrat estar en quadre per la falta d’internacionals, Plaza va manifestar que “en els primers partits vam fer rècord mundial de pèrdua de pilotes i ara ja no en perdem tantes, anem fent cosetes en aquesta línia”, a més de cloure que “amb els jugadors que es quedin hem de seguir treballant en aquesta línia”.