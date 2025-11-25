FUTBOL
L'FC Andorra cau a llocs de descens
El triomf de la Reial Societat B situa als tricolors com el primer equip que baixaria a Primera RFEF
L'FC Andorra ocupa ja posicions de descens. Un cop finalitzada la 15a jornada de la Segona Divisió amb el triomf de la Reial Societat B davant del Valladolid per 1-0, el conjunt tricolor ha caigut al 19è lloc de la classificació, el primer que fa baixar a Primera RFEF.
L'entitat del Principat, però, està empatada a 17 punts amb el primer equip que es salvaria, l'Eibar, i té el 12è lloc a tot just dos punts, fet que demostra la igualtat que hi ha actualment a la segona categoria del futbol espanyol.
