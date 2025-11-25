FUTBOL
Divorci exprés
La pèrdua de credibilitat per part dels futbolistes i no saber gestionar en algun moment el vestidor condemnen Ibai
El desgast de la relació entre Ibai Gómez i part del vestidor va dur el tècnic basc a posar el seu càrrec a disposició del club i a acabar abandonant la banqueta de l’FC Andorra “de mutu acord” amb l’entitat. És evident que una decisió com aquesta no és fruit d’un rampell, però el partit que l’equip va fer dissabte davant del Castelló va acabar sent la gota que va fer vessar el got. I és que més enllà d’haver sumat el vuitè partit sense guanyar, la imatge paupèrrima que es va veure en alguns moments sobre la gespa amb part dels jugadors, per exemple, caminant mentre el conjunt valencià buscava ampliar encara més la golejada, ja mostrava que alguna cosa estava passant. Ja es va intuir en algun moment a Albacete, però l’equip dissabte havia perdut (o almenys no l’havia mostrat) l’ànima i l’espurna que l’havia caracteritzat, per això les paraules a la roda de premsa del tècnic quan va assegurar que “hi ha aspectes fora del meu control” van ressonar per evidenciar que alguna cosa s’havia trencat.
Tot i que a la roda de premsa de dissabte passat l’entrenador va assegurar que no hi havia hagut una ruptura amb el vestidor, i que “era tot el contrari i tenim el suport total dels jugadors i del club”, la realitat és que la relació entre les parts s’havia erosionat al llarg de les setmanes des que l’equip va arrencar la pretemporada, a mitjan juliol. Per una part, els problemes han arribat en l’àmbit potser més emocional, no pas tan futbolístic, i les fonts consultades admeten que en alguns moments no s’havia sabut gestionar del tot el vestidor. A banda, també van influir alguns aspectes futbolístics, com ara algunes decisions tàctiques complicades d’entendre, per exemple, amb jugadors fora de posició o canvis sorprenents a les alineacions, com la desaparició durant les últimes setmanes de Yaako a la porteria malgrat haver demostrat que és el millor dels tres porters a la plantilla, o variacions també a la línia defensiva, que li havien fet perdre certa credibilitat davant dels futbolistes, motius que van acabar duent la direcció del club tricolor a la destitució d’Ibai i els membres del cost tècnic que l’havien acompanyat, durant la jornada de diumenge.
Relleu a foc lent
L’equip va tornar ahir a la feina perquè aquesta és una setmana curta i l’FC Andorra jugarà divendres a la nit a El Molinón davant de l’Sporting de Gijón. La sessió d’ahir va ser dirigida per membres de l’staff del club (els que estaven vinculats a Ibai van marxar juntament amb ell), i tot apunta que això seguirà sent així durant uns quants dies, perquè a l’entitat tenen clar que no es vol anar amb presses i es vol tenir clar quina figura ha de ser la que substitueixi l’entrenador basc. De fet, les fonts consultades van explicar al Diari que el més probable és que el partit d’aquesta setmana no l’acabi dirigint el nou entrenador, sinó membres del club a l’estil del que ja va passar el març del 2024, quan es va fer fora Eder Sarabia, i en espera que arribés Ferran Costa.
El mercat d’entrenadors lliures, a més, tampoc ofereix gaires opcions, almenys que puguin ser assumibles pel club. Perquè si es pensa en l’estil de joc que està defensant l’entitat els últims anys, un dels noms que venen al cap és el de Xavier García Pimienta, vinculat durant quasi tota la vida a la Masia, però després d’haver entrenat a Primera sembla complicat que l’entitat tricolor pugui satisfer el seu catxet. Si es parla també d’aquest estil Barça, un altre nom pot ser el d’Òscar García Junyent, malgrat la falta d’experiència a Segona Divisió. Si no, també apareixen tècnics amb un toc d’autor, però sense tampoc tantes semblances amb Ibai o l’actual manera de jugar, com Rubén Albés, el primer que va sonar malgrat que fonts properes al tècnic gallec van descartar-ho al Diari, o Guillermo Fernández Romo, que ja va ser una opció per al club quan la temporada passada es va decidir prescindir de Ferran Costa, i que va acabar anant al Cartagena.
IBAI, AGRAÏT I CONVENÇUT DE LA DECISIÓ
En aquest comiat, el tècnic va explicar que “en aquest camí hem comès errors i encerts, com passa en l’esport i en la vida”, i va agregar que “marxem amb la consciència tranquil·la d’haver-nos deixat l’ànima cada dia”. Per últim, l’entrenador basc va assegurar estar “profundament agraït a tots i cadascun dels jugadors, treballadors i integrants del club”, a més d’agrair-ho sobretot a Jaume Nogués, “una persona que posa més ganes i cor que ningú perquè aquest projecte funcioni”.