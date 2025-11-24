FUTBOL
El Ranger’s venç i segueix líder malgrat no haver cobrat encara
S’imposa per 3-1 al Penya i suma quatre punts més que UE Santa Coloma i Inter Escaldes
El Ranger’s està vivint dues cares completament oposades, i és que malgrat que la plantilla segueix encara sense haver cobrat des de fa tres mesos tot i les reiterades promeses del club que la situació està solucionada, l’equip és a la vegada líder de la Lliga Multisegur Assegurances. I és que el conjunt de Luis Blanco va imposar-se ahir per 1-3 al Penya Encarnada i es manté al capdamunt de la taula amb quatre punts més que UE Santa Coloma i Inter Escaldes (amb un partit més que els dos perseguidors). De fet, la plantilla va arribar a plantejar-se fins i tot no jugar el duel d’ahir, però com que molts dels futbolistes ja han demanat rescindir el contracte per la via judicial, finalment van optar per comparèixer i disputar el partit per no incórrer en un possible incompliment de contracte. Leonel Prieto va avançar el Ranger’s, però poc després Diego Hernández va poder empatar. Ja a la represa, els gols de Julio Nava i Francisco Rábago van deixar el marcador en el definitiu 1-3.
Al darrere, UE Santa Coloma i Inter Escaldes comparteixen segon lloc, amb els colomencs golejant 0-5 el Carroi, i amb el vigent campió enduent-se per la mínima el derbi escaldenc 1-0. En el cas de l’UE Santa Coloma, els groc i negres van encarrilar el triomf a la primera meitat amb dos gols de Borja Arellano i un de Fran Palma, i dues dianes de David Martín a la represa van sentenciar. Pel que fa a l’Inter, va patir fins al final i no va ser fins al temps afegit quan va certificar els tres punts amb un gol de Kaxe. Per últim, l’FC Santa Coloma va guanyar 3-1 l’Ordino.