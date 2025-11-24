FUTBOL
L’Enfaf femení deixa escapar dos punts contra el Vic
L’Enfaf Construccions Modernes va signar un empat tan treballat com frustrant davant el Vic Riuprimer (1-1) a l’Estadi Nacional, en un partit en què les tricolors van merèixer molt més. L’equip de Jordi Roca va portar sempre la iniciativa contra un rival que es va plantar amb un bloc molt baix, compacte i disciplinat, deixant poquíssimes esquerdes per atacar. Tot i així, l’Enfaf va saber trobar el camí: al minut 34, Zoe Planagumà va fer l’1-0 que reflectia la superioritat local. A la represa, les tricolors van mantenir el ritme, van generar arribades constants i algunes ocasions molt clares, però la pilota es va resistir a entrar. El Vic Riuprimer, que pràcticament no havia trepitjat l’àrea amb perill, va trobar l’empat al minut 70 en una acció desafortunada i després d’un rebot que va aprofitar Meritxell Plans. L’empat trenca una ratxa de quatre victòries consecutives, però l’equip continua instal·lat a la tercera posició amb 22 punts.