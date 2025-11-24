ESQUÍ
Irineu Esteve tanca l’estrena competitiva amb un 40è lloc
Irineu Esteve va finalitzar en 40a posició a la cursa FIS de 10 quilòmetres en estil patinador a Beitostoelen (Noruega), en el primer tast de competició de la temporada. Després d’haver estat 37è dissabte en els 10 quilòmetres clàssics, ahir va acabar el 40è en una prova en què va anar de menys a més, ja que al primer terç de cursa era el 53è, però va poder millorar fins a entrar 40è per meta. Esteve se centra ja en la Copa del Món que arrenca aquest mateix cap de setmana a Ruka, Finlàndia. Divendres tindrà els 10 quilòmetres clàssics i diumenge, els 20 quilòmetres patinadors. En aquesta última cursa hi haurà també Gina del Rio, que dissabte també farà l’esprint.