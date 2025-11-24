FUTBOL
Ibai Gómez, destituït
L’FC Andorra i el tècnic acorden posar fi a la seva etapa després de la mala dinàmica i la desfeta contra el Castelló
L’FC Andorra ha posat punt final a l’etapa d’Ibai Gómez al capdavant del primer equip. L’FC Andorra va oficialitzar ahir, en un comunicat difós gairebé a les portes de la mitjanit, la sortida d’Ibai Gómez com a entrenador del primer equip. La decisió, que es presentava com un “acord de mutu acord” entre les dues parts, s’havia anat coent al llarg de les darreres hores i va esdevenir inevitable arran de la derrota soferta contra el Castelló i de les paraules del propi tècnic, que havia deixat entreveure que el seu futur podia quedar resolt de manera imminent.
“La trajectòria recent de l’equip i la necessitat d’impulsar un canvi”, apuntava el comunicat, han estat els factors determinants perquè club i entrenador coincidissin que ha arribat l’hora de tancar una etapa que no ha aconseguit trobar l’estabilitat competitiva desitjada. L’Andorra sumava vuit jornades consecutives sense guanyar i només tres punts de 24 possibles, una dinàmica insostenible en un tram de temporada on els punts tenen un pes determinant.
El club també va voler destacar la predisposició del tècnic, subratllant que Ibai “ha situat el bé col·lectiu per davant de qualsevol altra consideració”, i fent èmfasi en la professionalitat, la dedicació i el compromís que ha exhibit durant tota la seva etapa al club. En el mateix comunicat, l’entitat també va fer extensiu l’agraïment al seu cos tècnic: els assistents Iñigo Larriqueta Larri i David Vinatea, el preparador físic Adolfo Madrid i el dietista Daniel Soriano, que també deixen les seves funcions vinculades al primer equip. La destitució arriba, però, en un moment complex per a la planificació esportiva. La direcció esportiva encara no ha contactat formalment cap substitut i el mercat d’entrenadors no ofereix, ara mateix, gaires perfils que encaixin amb la idea de joc i el model de treball que busca el club. El relleu, per tant, podria no ser immediat, i l’Andorra haurà de gestionar amb cautela els pròxims dies per evitar que la transició derivi en més inestabilitat. De moment, l’staff tècnic intern assumirà la direcció dels entrenaments i la preparació del duel d’aquest divendres davant l’Sporting de Gijón.
La sortida d’Ibai obre ara una nova etapa per a l’FC Andorra, que haurà de trobar la fórmula per redreçar una temporada que ha entrat en un punt d’inflexió. Amb o sense relleu imminent, el club necessita recuperar convicció, estabilitat i resultats per evitar problemes majors.