ESQUÍ ALPÍ
Carla Mijares queda fora a la primera mànega
A Gurgl, l’andorrana es va sortir quan estava fent temps de top 30
Carla Mijares va quedar ahir fora a la primera mànega de l’eslàlom de la Copa del Món de Gurgl quan marcava parcials per situar-se entre les 30 millors. L’andorrana, amb dorsal 49, va sortir amb decisió i, malgrat una errada inicial, mostrava un esquí sòlid. Al primer intermedi era 34a (+0.40) i al segon, tot i perdre ritme, es mantenia en la lluita (43a, +1.68). A l’últim parcial havia recuperat fins al 26è millor registre (+2.44), però un bony la va desequilibrar i la va deixar fora de cursa.
“Estic bastant contenta de l’actitud amb què arribo a la sortida. Em falta polir detalls”
“Estic bastant contenta de l’actitud amb què arribo a la sortida. Em falta polir detalls, però em veig al joc”, valorava Mijares. L’entrenador, Josh Alayrach, destacava que “és una llàstima, perquè anava 25a. L’esquí és molt bo i cada cursa afrontem millor el repte. Ens falta experiència en petits detalls, però estem molt motivats”. La pròxima cita d’eslàlom serà el 30 de novembre a Copper Mountain. En Copa d’Europa, a Storklinten, Àlex Rius va ser 77è i Xavi Cornella no va acabar. A Levi, en eslàlom FIS, Pirmin Estruga va ser 16è, mentre que Àlvar Calvo i Marc Fernández no van finalitzar.