BÀSQUET
Amb 20 minuts no n’hi ha prou
El MoraBanc es refà després d’un mal inici, però acaba caient davant del Joventut
El MoraBanc Andorra no va poder allargar la bona dinàmica amb el tercer triomf consecutiu després de caure 76-83 contra la Penya i marxarà a la primera aturada per les finestres FIBA amb dos triomfs de marge respecte a les posicions de descens. Potser n’haurien pogut ser tres, vista la reacció de l’equip ahir després d’un mal inici, però al final, com ja ha recordat Plaza més d’un dia, si aquest MoraBanc no està endollat i donant-ho tot durant els 40 minuts, tindrà complicat guanyar. I ja ha demostrat que sap fer-ho, no només contra rivals de la seva lliga com el Burgos, sinó també com contra conjunts de la part alta com va ser l’Unicaja, i com podia ser ahir la Penya. Però el 20 avall que mostrava per moments el marcador just a l’inici de la segona meitat ahir al Pavelló Toni Martí va ser un llast massa gran, perquè malgrat que l’equip va tenir la remuntada a les mans i es va arribar a situar a un punt, la precipitació en els moments clau va impedir que l’afició s’endugués una alegria abans d’haver d’estar 14 dies sense bàsquet.
Cert és, també, que hi ha maneres i maneres de perdre, i evidentment, la manera com l’equip va fer-ho ahir no té absolutament res a veure a com ho va anar fent a principis de temporada en els partits d’infaust record a Múrcia o Gran Canària, o a casa contra el Tenerife. A més, cal no oblidar que la Penya no deixa de ser un dels equips més en forma de l’ACB i que té més qualitat, només cal veure com Tomic i Ricky Rubio van acabar decantant el partit, o el mal que havia fet anteriorment Drell als tricolors amb 11 punts al primer temps. Però aquest MoraBanc, cada dia és més MoraBanc, i com si el 20 avall hagués produït una descàrrega elèctrica als jugadors, van anar remuntant com una formigueta fent-se forts en el rebot, millorant en l’encert des del triple i movent millor la pilota per arribar a posar-se només un avall. Però quan més falta feia la tranquil·litat i serenor per acabar de culminar aquest sorpasso al conjunt català, un parell de males decisions en atacs clau van impedir que la festa acabés de ser grossa del tot, i malgrat que el MoraBanc no va abaixar els braços fins a la botzina final, la victòria va acabar marxant cap a Badalona.
Ara, sense partit fins al dia 7 de desembre, arriba el moment per seguir construint aprofitant aquesta setmana de descans per l’aturada per les finestres FIBA si és que l’èxode d’internacionals així ho permet. I per a després, déu-n’hi-doret: visita al Palau Blaugrana per enfrontar-se al nou Barça de Xavi Pascual.