BÀSQUET
El tercer pas cap a la confiança
El MoraBanc, amb dos triomfs seguits, posa a prova el Joventut de Ricky Rubio
El MoraBanc arriba a la cita contra el Joventut (12.15 h, Pavelló Toni Martí) amb dues victòries consecutives al sarró que han canviat el to, el rostre i fins i tot la respiració del conjunt tricolor. El tècnic del MoraBanc, Joan Plaza, però, es va encarregar de recordar que l’eufòria és un luxe que no es poden permetre. “Ara tenim un gran test”, va avisar. La Penya arriba com una locomotora: invicta a Europa, només dues derrotes a la lliga –València i Reial Madrid–, Tomic en estat de gràcia, Vives dirigint, Birgander dominant i –per sobre de tot– Ricky Rubio, que s’enfrontarà als tricolors per primera vegada a la seva carrera. Plaza va assegurar que s’emmiralla en alguns moments personals amb el base del Masnou, ho va definir com “un cas preciós”, però talla ràpid qualsevol tipus de romanços: “Més enllà de saludar-lo, hem d’intentar aturar-lo. És un entrenador a pista”.
“Si algú pensa que només per haver guanyat dos partits ja hem fet alguna cosa s’equivoca de ple”
El tècnic del MoraBanc va avisar que el Joventut és “un equip completíssim, amb una de les millors defenses del campionat”, i que l’única via d’afrontar-lo és “sent molt nosaltres”, “protegir cada pilota, defensar el rebot com una religió, no trair el model”. L’equip ha trobat solidesa en les últimes jornades, però Plaza no es refiava del repunt: “Si algú pensa que només per haver guanyat dos partits ja hem fet alguna cosa, s’equivoca de ple, i en això no tindré compassió”. La pressió no disminueix i l’entrenador va ser molt gràfic, sense filtres: “El dia que estiguem a cinc o sis partits del descens, llavors ens prendrem unes birres. Mentre no sigui així, res de relaxar-nos. La gent que hem olorat la merda valorem molt millor on som, què fem i què volem fer”. El MoraBanc presenta un balanç de 3-4 i Plaza ho té claríssim: “Posar-nos 4-4 abans de l’aturada seria clau”. Sobretot perquè el que ve després és un infern: visites a Barça, València i Saragossa, i un únic partit a casa contra un Granada ferit.
Enmig de tot això, Plaza busca que l’equip mantingui la convicció recuperada: no ensorrar-se en els parcials, no perdre’s en la neu del marcador, competir encara que el pas s’abrandi. “La naturalesa humana tendeix a tirar-se al sofà i buscar sempre el camí fàcil. Però quan ets a l’elit, o en una situació d’elit, t’has d’anar posant nous reptes, tant a tu mateix com a l’equip. No et pots conformar”, va exposar.