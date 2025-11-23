RUGBI
Nova exhibició del VPC per sumar el cinquè triomf
El conjunt tricolor torna a mostrar una gran versió davant del Sitges
El VPC Andorra va sumar la cinquena victòria de la temporada després d’imposar-se 64-16 al Sitges en una nova exhibició del conjunt tricolor. Amb la victòria, el conjunt de Dani Raya segueix el frec a frec amb el CAU de València al capdavant de la classificació després que els valencians guanyessin ahir 13-23 a l’Hospitalet.
El conjunt tricolor va encarrilar el partit ben ràpid amb un parell d’assajos als deu primers minuts, obra de Marcos Soraire i Hugo Llata, un dels quals transformat per Mateo Macchi. Els tricolors van ampliar la diferència amb una nova marca, i els catalans van assajar també retallant la diferència fins al 17-5. El VPC, però, no va abaixar el ritme i va seguir anotant, en aquest cas amb un assaig de Gastón González transformat per Macchi, i el Sitges va fer una nova marca per deixar el marcador amb el 24-10.
A la represa, el domini va seguir sent tricolor, i el VPC va culminar l’exhibició amb sis assajos més obra de Jan Martínez, Tiago Macedo, Gastón i quatre de Macchi fins a deixar el marcador en el 64-16 final.
Els tricolors jugaran dissabte vinent a la tarda a domicili davant del Palma.