ESQUÍ DE FONS
Irineu Esteve obre el curs amb una 37a posició
Irineu Esteve va encetar ahir la temporada a Beitostølen amb la primera de les dues curses FIS del cap de setmana. En els 10 km individuals en clàssic, l’andorrà va ser 37è amb un temps de 25’02”6, en un test pensat sobretot per avaluar sensacions i material abans de l’inici de la Copa del Món a Ruka. La prova reunia bona part dels especialistes del circuit mundial i va ser dominada pel noruec Johannes H. Klaebo (23’29”7). Esteve va passar 45è al km 3,2, va recuperar fins al 36è lloc al km 5 i va finalitzar 37è, a 1’32”9 del guanyador.
El fondista afronta avui 10 km més, però en patinador
Tal com preveia l’equip tècnic, l’objectiu principal era analitzar ritmes i respostes del material en un escenari molt exigent i habitual per obrir temporada. Avui, Esteve afrontarà la segona cursa del programa: 10 km en patinador.