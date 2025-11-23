FUTBOL
Ibai no seguirà al capdavant de l'FC Andorra
El club ha anunciat la marxa del tècnic de mutu acord després dels mals resultats
L'FC Andorra ha anunciat aquesta nit la marxa del fins ara tècnic de l'equip, Ibai Gómez. Segons el comunicat del club, la decisió ha estat de mutu acord "després d'analitzar conjuntament la trajectòria recent de l'equip". Des de l'entitat s'ha volgut destacar la predisposició del ja ex-tècnic, que "des del primer instant ha situat el bé col·lectiu per davant de qualsevol altra consideració".