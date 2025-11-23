FUTBOL
El futbol d'Ibai, en l'aire
El tècnic de l’Andorra posa el seu càrrec a disposició del club després de caure contra el Castelló a Encamp
“És molt probable que ens reunim amb el club i crec que és el moment de prendre alguna decisió”. Aquestes paraules del tècnic Ibai Gómez van encendre les alarmes, i és que la crisi de l’equip va viure ahir un nou capítol amb l’entrenador posant el seu càrrec a disposició del club. Tot després de la derrota per 1-3 davant del Castelló en un molt mal partit del conjunt tricolor que va fer més gran la mala dinàmica de l’equip amb el vuitè duel seguit sense guanyar, i amb només tres punts aconseguits dels últims 24. I és que ahir va veure’s un equip sense ànima, com va admetre Ibai, i fins i tot per moments, especialment al final, algú podria pensar que la plantilla estava fent el llit a l’encara entrenador.
Ibai va reunir-se ahir amb Jaume Nogués després del partit a Encamp, i es preveu que avui es prengui una decisió sobre la continuïtat o no del basc a la banqueta. Malgrat aquesta mig dimissió, l’entrenador va admetre “estar amb força” i també va mostrar-se convençut que “la situació canviarà”, malgrat admetre tot seguit que “s’ha de posar sobre la taula per si de cas aquesta possibilitat per trobar el canvi sobretot a nivell de resultats, i avui també a nivell d’imatge”.
Qüestionat per si aquestes paraules eren una dimissió, va destacar que “el que tinc clar és que gràcies a com m’estan cuidant i al tracte que tinc amb tothom, l’única forma de prendre la decisió és que sigui un mutu acord en què creguem tots dos que és la millor decisió” i va cloure que “no és dimitir o que em facin fora, perquè tenim una relació molt bona i fluida, i la situació és que crec que potser se li ha de posar fàcil al club, perquè hi ha una relació tan propera, i de vegades, encara que costi, s’ha de ser sincer amb la decisió”. Per últim, el tècnic va assenyalar que “tenim el suport de jugadors i club, que ens transmeten confiança, però s’ha de posar sobre la taula”, i va agregar que “estic molt fotut, em sento molt responsable. Pot ser el moment de prendre alguna decisió pel que l’equip ha transmès avui. Ha faltat ànima i energia”.
Naufragi i invasió
El desencadenant de tota aquesta situació amb Ibai Gómez va ser la derrota per 1-3 de l’FC Andorra davant del Castelló, que va fer que l’equip hagi sumat només tres dels últims 24 punts en joc, i que els tricolors sumin la vuitena jornada sense vèncer. La crisi sembla no tenir aturador i l’equip va tornar a mostrar ahir una mala imatge davant del conjunt valencià, que va dominar a plaer gairebé tot el partit, i que no va necessitar fer gaires escarafalls a l’inici per endur-se el duel, primer amb un gol aviat i controlant la primera meitat, i posteriorment acabant de rematar els homes d’Ibai Gómez a la represa en un segon temps en què la golejada hauria pogut ser d’escàndol, mentre els jugadors tricolors estaven totalment entregats. A sobre, els visitants van jugar com a casa, i és que prop d’un miler de seguidors castellonencs van desplaçar-se a Encamp i van convertir el Nou Estadi de la FAF en un mini-Castàlia, amb afició repartida per totes les graderies i xalant de valent amb cada gol dels seus. De fet, van fer un Eintracht, ja que van ser gairebé majoria en la freda tarda encampadana, i pràcticament només se’ls va sentir a ells al llarg del partit, i també al final, amb els jugadors castellonencs fent una volta d’honor per tot el camp per agrair als seus el suport durant tot el partit.
Els tricolors tenen dos punts de marge encara respecte als llocs de descens
Ja diuen allò que qui mal va, mal acaba, i ahir va ser el millor exemple. Abans del partit va rebentar una canonada del sistema antiincendis que va inundar una part de la zona de premsa, i també amb aigua caient a la tribuna principal, i això ja va presagiar, com es va acabar veient, que res bo podia passar, perquè ben poca cosa es pot extreure del partit d’ahir més enllà del gol de Minsu al tram final per maquillar un pèl el marcador després de l’horrible duel.
Els tricolors segueixen amb dos punts de marge sobre els llocs de descens, on podrien caure avui en funció dels altres marcadors.