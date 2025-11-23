Bàsquet
Derrota del MoraBanc davant del Joventut (76-83)
Els tricolors s’han refet d’un mal inici, però no han pogut culminar la remuntada
El MoraBanc Andorra ha perdut per 76-83 davant del Joventut de Badalona i no ha pogut allargar la bona dinàmica amb la tercera victòria consecutiva. Després d’un molt mal inici on l’equip ha anat a arribar perdent per 20 punts, els homes de Joan Plaza s’han refet arribant a situar-se a només un punt, però al final, la Penya s’ha mostrat un pèl millor i no ha permès que els tricolors culminessin la remuntada.
Han arrencat un pèl millor els tricolors, tot i que ràpidament la Penya ha pogut capgirar el partit fent mal des del rebot i gaudint de segones oportunitats per tancar el primer període 17-21 amunt. Kuric s’ha anat posant a l’equip sobre les espatlles, però l’equip no podia aturar a una Penya molt endollada que seguia augmentant la diferència fins als 10 punts (25-35) obligant a Joan Plaza a aturar el partit. Però no ha semblat funcionar gaire, i és que els catalans han seguit obrint forat marxant 15 amunt (25-40), en un primer temps que ha acabat 34-49.
Un triple de Hakanson i una cistella de Birgander ha fet augmentar la màxima diferència fins als 20 punts (34-54), però això ha semblat esperonar als tricolors, que amb un parcial de 10-1 s’han acostat a 11 punts (44-55). El MoraBanc Andorra ha seguit remant i ha pogut rebaixar la diferència per sobre dels 10 punts amb un triple de Pustovyi, sí, el pivot ucraïnès per tancar el tercer quart amb el 55-64. I això no s’ha quedat aquí, perquè els homes de Joan Plaza li seguien menjant terreny a la Penya, i s’han arribat a situar a només dos punts (62-64) obligant als badalonins a aturar el partís. Els visitants, però, han pogut reaccionar i tornar a agafar una mica d’aire amb el 62-68 a l’equador de l’últim quart, davant d’un MoraBanc al que li ha semblat faltat un puntet de finor al tram final per moments. Però l’equip ha tret el caràcter i ha entrat als dos últims minuts tres avall (76-79), però no han pogut culminar la remuntada davant d’un dels equips més en forma de l’ACB.
Els tricolors descansaran ara per la primera aturada per les finestres FIBA de la temporada i tornaran a l’acció el diumenge 7 de desembre amb la visita al Palau Bl-augrana per enfrontar-se al Barça.
FITXA TÈCNICA
MORABANC ANDORRA 76: Evans (19), Best (10), Okoye (6), Pons (13), Pustovyi (9) –cinc inicial– Guerrero (0), Kuric (13), McKoy (0), Bassas (0), Chumi (3), Udeze (f), Luz (f).
JOVENTUT DE BADALONA 83: Hakanson (11), Hunt (11), Hanga (6), Drell (11), Birgander (8) –cinc inicial– Vives (2), Tomic (15), Rubio (14), Kraag (2), Ruzic (3).
PARCIALS: 17-21 (10’); 34-49 (20’); 55-64 (30’), 76-83 (40').
ÀRBITRES: Emilio Pérez Pizarro, Alberto Sánchez Sixto i Carlos Merino Campos.
ELIMINATS: Evans -MoraBanc Andorra-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.778 espectadors.