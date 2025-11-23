ESQUÍ ALPÍ
Carla Mijares competeix avui a l’eslàlom de Gurgl
Carla Mijares afronta avui la segona Copa del Món de la temporada, a l’eslàlom de Gurgl (Àustria). Després del bon debut a Levi, l’andorrana arriba “amb moltes ganes i confiança”, tal com va explicar el seu entrenador, Josh Alayrach, després d’uns dies de feina intensa a Sölden i el warm-up d’ahir ja al traçat austríac. Una pista “molt exigent i dura”, segons va assenyalar el tècnic. A la Copa d’Europa de Levi, Pirmin Estruga va ser 22è a +4”99 del guanyador, el finlandès Erik Saravuo i Marc Fernández va acabar 43è, a 16”11. Per la seva banda, Bartumeu Gabriel i Álvar Calvo no van finalitzar la primera mànega.