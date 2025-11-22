REPORTATGE
Quatre reis i una cursa única
El documental de l'Andorra Cycling Masters veu la llum després de la polèmica, mostrant la part menys vista de les estrelles del gran pilot i posicionant el país a escala ciclista.
“Aquest documental és simbologia del que s’ha fet al país pel ciclisme, pel turisme, l’esport i el teixit empresarial, i reforça la marca Andorra.” Així va presentar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, el documental de l’Andorra Cycling Masters, que va veure la llum per primera vegada ahir als cinemes Illa Carlemany. Primer amb una projecció institucional, i tot seguit amb una altra oberta al públic que va aplegar més de 200 persones. Qui sap si era un dia gran per tota la polèmica generada al voltant de l’esdeveniment i el seu cost, però la veritat és que gairebé mig Govern hi estava present, amb els ministres Torres, Marsol, Marín, Mas, Molné i Rossell. Però també bona part de l’arc parlamentari, amb la presència del síndic general, Carles Ensenyat, a més del conseller més crític amb la falta de transparència amb el cost de l’esdeveniment, Cerni Escalé, o la consellera Carine Montaner. A més, també, dels representants dels comuns, ciclistes residents al país o representants de la federació.
En 50 minuts, la peça audiovisual mostra un triple vessant: la cursa en si, l’aspecte personal dels ciclistes i tot el que hi ha darrere de les estrelles, i els paisatges del país a escala ciclista. Cadascú tindrà la seva preferència, però per als amants d’aquest esport, la segona és la millor part, especialment perquè es veuen coses que no són habituals en aquest món, com els quatre protagonistes (Pogacar, Vingegaard, Roglic i Del Toro) esmorzant junts a la mateixa taula, compartint trajectes en furgoneta, o fent broma sobre diversos aspectes. I, sobretot, veure de primera mà amb càmeres subjectives a la bici, i escoltar dels corredors amb micròfon els comentaris que van fent en plena cursa. No falta, evidentment, la part de publireportatge sobre el país (lògic si qui ho paga és l’Estat a través d’Andorra Turisme), ni tampoc detalls sobre com va anar la cursa per a tota aquella gent que no va poder seguir-la en directe pels carrers d’Escaldes i Andorra la Vella, i que va veure com Roglic es coronava campió de campions en una jornada revolucionària i diferent en el món del ciclisme, amb una cronoescalada al coll de la Gallina, i un critèrium a la capital i Escaldes.
El documental es podrà veure des d’avui a un total de 120 països a través de la plataforma DAZN (no farà falta tenir cap paquet contractat) i, posteriorment, anirà apareixent a altres plataformes, com Movistar+, HBO o Discovery, i és per això que el ministre Torres va destacar que “a través d’aquest documental, jo penso que el més important per a nosaltres és que tindrem visibilitat a 120 països i donarà aquesta imatge que volem potenciar més enllà de les nostres fronteres”, i va agregar que “sempre fem campanyes a set o vuit països, i amb això podrem arribar a uns 120”. Per últim, i sobre la polèmica generada pel cost de l’esdeveniment, va cloure que “hi ha hagut unes preguntes parlamentàries i unes demandes d’informació en les quals estem treballant perquè pel que apostem nosaltres és per la transparència”.