Successos
Petit ensurt a l’estadi de la FAF per la ruptura d’una canonada del sistema antiincendis
L’incident s'ha produït abans del FC Andorra–CD Castellón
Una canonada del sistema antiincendis ha rebentat avui a l’estadi de la FAF, a Encamp, poc abans de l’inici del partit entre el FC Andorra i el CD Castelló. L’avaria s’ha produït a la zona de premsa, provocant una inundació que ha afectat directament l’espai destinat als mitjans i ha fet caure aigua en alguns punts de la grada inferior. L’incident ha obligat a tallar el subministrament d’aigua per evitar més filtracions. Un cop controlat el flux, s'han iniciat les tasques per retirar l’aigua acumulada i restablir la normalitat a les àrees afectades.