FUTBOL
L’Ordino dona la sorpresa i derrota l’FC Santa Coloma
L’FC Ordino va protagonitzar la sorpresa de la cinquena jornada de la lliga femenina després de derrotar el líder, l’FC Santa Coloma, per 2 a 1. Marina Fernández i Ester Vallés van marcar per a les ordinenques i Sara Carvalho va fer el gol colomenc.
Malgrat la derrota, l’FC Santa Coloma segueix líder amb 12 punts en cinc partits. En segon lloc hi ha l’Sporting Escaldes, el Carroi i l’Ordino, tots tres empatats amb nou punts, a tres del primer lloc.