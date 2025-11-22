L’FC Andorra vol tornar a fluir
L’equip tricolor rep el Castelló a Encamp (16.15 h) en un partit marcat pel fred i la necessitat
L’FC Andorra afronta la cita contra el Castelló amb el jou dels tres punts sumats de 21 i set jornades sense guanyar, un grapat de setmanes que han deixat un pòsit emocional que l’equip tricolor intenta sacsejar. Ibai Gómez, el tècnic, ho sap, ho detecta en cada mirada als entrenaments i, per això, va insistir a la prèvia: “Hem treballat perquè el jugador flueixi, perquè torni a divertir-se al camp i es tregui de sobre el pes dels resultats.”
El tècnic basc va reconèixer que “el món exterior es mou pels resultats”, però va matisar que dins el vestidor la sensació és una altra: una evolució constant, una millora invisible al marcador, però palpable sobre la gespa. “Mai havia viscut una ratxa tan negativa, però em fa més ràbia pels jugadors. Entrenen amb una mentalitat increïble.” El duel (16.15 h, Nou Estadi de la FAF) arriba enmig de temperatures gèlides que poden condicionar el joc, però Ibai, fidel a la seva mirada optimista, hi veu oportunitats: “El fred o la neu són factors externs. El Castelló ve de temperatures més altes i això ens pot beneficiar. Com més complicades siguin les condicions, millor per a nosaltres.” El rival, però, és d’altura i tindrà el suport d’un miler d’aficionats. El conjunt orellut és un equip valent, de pressió agressiva i també amb una identitat marcada: “És un dels equips més atractius de veure. Té influència de Marcelo Bielsa i es nota”, va explicar Gómez, que preveu un partit exigent, en què l’equip tricolor, potser, no tindrà tant la pilota com acostuma. Tot i així, no es canviarà el pla de vol: “Pressionar amunt, robar alt, ser proactius amb pilota. Aquesta és la nostra proposta.” En aquest escenari, la clau serà emocional. L’Andorra necessita alliberar-se, reconnectar amb aquell punt de lucidesa que permet resoldre bé a l’últim terç. “Ens falta fluir a les zones determinants. Aquestes decisions són emocionals i aquesta setmana ens hi hem enfocat molt.” El partit contra el Castelló, va admetre Ibai, “valdrà més que tres punts si serveix per fer el clic que necessitem”.