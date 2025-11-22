Joan Plaza demana a l’equip mantenir el to
El MoraBanc, amb dos triomfs consecutius, rep demà el Joventut
Les dues victòries consecutives han retornat l’oxigen al MoraBanc, però Joan Plaza manté els peus a terra. El tècnic va deixar clar que el repunt de resultats no respon a cap gir brusc, sinó a la persistència: “No hem canviat absolutament res de la nostra manera d’entrenar i tot és una conseqüència de la feina de moltes setmanes que no havíem traduït en resultats.” Ara, el repte és consolidar aquest nivell demà contra el Joventut: “Hem de veure si som capaços de mantenir el to. Això no ve d’una conversa puntual, ni d’un canvi de planificació, sinó d’entendre que no hi ha altra via que remar tot el partit”, va afirmar.
El tècnic reconeix que està sent injust amb bassas i vol recuperar best
Plaza també va admetre que està sent “injust” amb Ferran Bassas i que ja li ho ha dit: “S’entrena molt bé, ajuda des de la banqueta, és positiu, fa sessions extra, arriba abans…” Tot i això, va reconèixer que les dinàmiques de partit poden portar-lo a apostar per altres perfils. Pel que fa a Aaron Best, el tècnic manté plena confiança: “Ens donarà molts més intangibles dels que està mostrant.”