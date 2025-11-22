Futbol

Ibai posa el seu càrrec a disposició del club

Es reunirà amb el director esportiu Jaume Nogués per parlar del futur

Ibai Gómez durant la roda de premsa.

Ibai Gómez durant la roda de premsa.Fernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco

Creat:

Actualitzat:

La dura derrota de l’FC Andorra davant del Castelló per 1-3 ha provocat que el tècnic Ibai Gómez hagi posat el seu càrrec a disposició del club. Així ho ha assegurat a la roda de premsa post-partit, on ha afirmat que “em sento molt responsable, es probable que ens reunim amb el club per prendre alguna decisió perquè el que ha transmès avui l’equip, em falta energia” i ha agregat que “no m’agrada tirar la tovallola, però ens juntarem ara i veurem que es pot decidir”.

tracking