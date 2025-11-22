Futbol
Ibai posa el seu càrrec a disposició del club
Es reunirà amb el director esportiu Jaume Nogués per parlar del futur
La dura derrota de l’FC Andorra davant del Castelló per 1-3 ha provocat que el tècnic Ibai Gómez hagi posat el seu càrrec a disposició del club. Així ho ha assegurat a la roda de premsa post-partit, on ha afirmat que “em sento molt responsable, es probable que ens reunim amb el club per prendre alguna decisió perquè el que ha transmès avui l’equip, em falta energia” i ha agregat que “no m’agrada tirar la tovallola, però ens juntarem ara i veurem que es pot decidir”.