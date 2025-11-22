FUTBOL SALA
Encamp i Ranger’s segueixen el frec a frec
El Sideco Encamp i el Ranger’s segueixen el seu particular frec a frec al capdavant de la Lliga Viatges Pantours després de la vuitena jornada de la competició domèstica. El vigent campió del torneig, el conjunt encampadà, es va desfer de manera contundent de la UE Extremenya per 13 a 1, mentre que el Ranger’s va derrotar l’Esperança per 2 a 5.
L’Encamp suma ara 20 punts pels 19 del Ranger’s, mentre que tercer és l’Esperança. A més, el Madriu va derrotar 7 a 3 la UE Santa Coloma i el Pas de la Casa va vèncer 11 a 1 La Massana.