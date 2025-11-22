ESQUÍ ALPÍ
Àlex Rius clou 42è a Levi i Bartumeu Gabriel no acaba
L’estrena de la Copa d’Europa d’esquí alpí no va portar bons resultats per a la delegació nacional, i és que Àlex Rius va ser 42è a l’eslàlom inaugural a Levi (Finlàndia), mentre que Bartumeu Gabriel no va poder completar la primera de les mànegues.
Àlex Rius, que arrencava amb el dorsal 40, va finalitzar el 37è a la primera mànega amb un temps de 59”87, a 2”35 de Tommaso Saccardi, líder després de la primera baixada. A la segona, però, alguns errors no van permetre-li progressar després de fer el 48è temps parcial, i va acabar sent 42è a 5”15 del vencedor, el suec William Hansson. De la seva banda, Bartumeu Gabriel va arrencar amb el dorsal 59 i no va poder acabar la primera de les baixades a l’estació finlandesa.
Levi acollirà avui un nou eslàlom, en aquest cas FIS, amb Bartumeu Gabriel i la resta de joves integrants de l’equip nacional. Pel que fa a la Copa d’Europa, demà hi haurà una nova cita a Suècia amb Àlex Rius i Xavier Cornella. També demà, Carla Mijares disputarà la segona Copa del Món d’eslàlom de la temporada amb la cursa a l’estació de Grugl, a Àustria.