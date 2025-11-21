FUTBOL
La selecció obrirà el Premundial contra Hongria
La selecció femenina obrirà el Premundial de l’any vinent a casa rebent el rival més dur del grup 3 de la lliga C, Hongria. Després del sorteig celebrat el 4 de novembre a la seu de la UEFA a Nyon, l’organisme continental va fer públic el calendari de la fase de classificació per al Mundial del 2027 que es farà al Brasil. L’estrena davant del conjunt hongarès serà dimarts 3 de març i en aquesta primera aturada el combinat d’Albert Panadero també haurà de viatjar a Macedònia del Nord dissabte 7 de març.
La segona aturada d’aquest Premundial serà a l’abril, amb el doble enfrontament amb l’Azerbaidjan. Primer amb el duel a casa dimarts 14 d’abril, i quatre dies després, dissabte 18 d’abril, a domicili. Per últim, la selecció femenina disputarà l’últim partit a casa divendres 5 de juny contra Macedònia del Nord i tancarà el Premundial dimarts 9 de juny davant d’Hongria.