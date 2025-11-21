ESQUÍ
Pintat optarà a la reelecció
L’actual president de la FAE es presentarà als comicis de la primavera a la recerca del tercer mandat al capdavant de l’ens
Pepi Pintat optarà a la reelecció per seguir un mandat més com a president de la Federació Andorrana d’Esquí. L’actual màxim dirigent de la FAE va arribar a l’entitat el 2018 per succeir Albert Coma, que va ser-hi 18 anys, i va repetir el 2022 després que no es presentés cap altra candidatura. Ara, i segons ha pogut saber el Diari, Pintat optarà a un tercer mandat a les eleccions que hi ha previstes la primavera del 2026. S’haurà de veure si acaba apareixent alguna llista alternativa i se celebren comicis (ni el 2018 ni el 2022 n’hi va haver), i si no Pintat podria arribar als 12 anys com a màxim representant de l’ens en un període que acabaria el 2030.
Durant l’etapa de Pintat al capdavant de la federació, la FAE ha anat recollint els fruits de la feina que s’estava fent anteriorment i s’ha fet un pas endavant en l’àmbit esportiu en totes les disciplines, tant pel que fa als sènior com a la base. A més a més, en aquests vuit anys l’entitat també ha pogut augmentar la generació de diners en recursos propis, i s’han pogut incrementar les aportacions pel que fa a patrocinadors en un esport en què els costos (especialment quant a les pretemporades) són cada cop més cars, i en què els bons resultats aconseguits també impliquen haver d’augmentar les despeses purament esportives, amb cada cop més esquiadors competint en l’àmbit internacional.
Un somni mundial
Més enllà de la feina realitzada en els dos mandats que porta al capdavant de la FAE, i mirant de cara al futur, una de les espinetes clavades que té Pepi Pintat és no haver aconseguit encara que Andorra sigui seu d’un Mundial d’esquí alpí. Després de les decepcions de les candidatures del 2027 i del 2029 perquè Andorra acollís aquests Campionats del Món, el dirigent té clar que “l’objectiu final meu serien els Mundials, no sé quan vindran, però aquest seria el meu objectiu personal”.
I és que un altre dels aspectes en què la Federació Andorrana d’Esquí ha fet un pas endavant durant els últims anys és en la rellevància d’Andorra en l’àmbit mundial a la FIS, en una feina començada per l’anterior president, Albert Coma, amb qui van arribar les primeres Copes del Món. Aquest treball va seguir des de llavors amb el Principat sent aturada habitual al circuit mundial d’alpí (aquest any hi haurà una doble cita femenina, amb un descens i un supergegant al Tarter) i havent sigut seu en dues ocasions de les finals de la Copa del Món, i també acollint altres proves depenents de la federació internacional com el primer Mundial de freeride de la història sota el paraigua de la FIS que es farà al país, concretament a Ordino Arcalís, a principi del mes de febrer.
GABRIEL I RIUS, A LA COPA D'EUROPA DE LEVI
Diumenge hi haurà una segona Copa d’Europa, també en eslàlom, però en aquest cas a Storklinten (Suècia), amb Cornella i Rius.
VERDÚ JA ÉS ALS ESTATS UNITS PER PREPARAR LA SEGÜENT COPA DEL MÓN
Abans d’això, però, l’esquiador va traslladar-se a Àustria per poder conèixer de primera mà la fàbrica de la marca Van Deer Red Bull. Es tracta de la nova marca impulsada per l’exesquiador Marcel Hirscher, que és la proveïdora de material per a Verdú des de l’estiu passat, després d’haver estat durant 12 anys vinculat a l’empresa Head, també amb seu a Àustria.