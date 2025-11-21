BÀSQUET
La millor versió d’Artem Pustovyi impulsa el MoraBanc Andorra
El pivot ucraïnès firma notables actuacions coincidint amb les dues victòries seguides del conjunt tricolor
El MoraBanc arriba al duel d’aquest diumenge contra el Joventut de Badalona amb la sensació d’haver trobat l’estabilitat competitiva que buscava i reforçat per les dues victòries consecutives. I no és casualitat que aquesta reacció coincideixi amb la millor versió d’Artem Pustovyi, el pivot ucraïnès que, després d’un inici irregular, ha emergit com una peça clau en el creixement de l’equip. El partit tindrà un punt emocional afegit: la visita d’un dels seus exequips, el conjunt verd-i-negre.
L'equip va trobar contra Unicaja i Burgos la referència que necessitava
Els números globals de Pustovyi a les set primeres jornades ja mostraven una aportació creixent –11’50’’ en pista, 8,1 punts, un 63,3% en tirs de dos, 70,4% en tirs lliures, 2,7 rebots, 0,6 taps i 7,3 de valoració–, però el salt qualitatiu ha arribat en els dos darrers enfrontaments, en què el pivot ha començat a mostrar-se dominant. Davant l’Unicaja, al Pavelló Toni Martí, va ser l’MVP del partit amb 16 punts i 19 de valoració, un rendiment que va resultar determinant per desencallar un triomf de prestigi. La jornada passada, a la pista del San Pablo Burgos, Pustovyi va confirmar la metamorfosi: 17 punts en 16’44’’, amb 5 de 8 en tirs de dos i 7 de 9 des del tir lliure, 2 rebots i 13 de valoració. Producció, eficiència i presència sota els taulers. La millor versió del pivot no tan sols és una bona notícia individual. És, sobretot, una de les claus que expliquen les dues victòries consecutives del MoraBanc, que ha trobat en ell el pilar que necessitava i que Plaza esperava amb candeletes.
RICKY RUBIO, EL GRAN AL·LICIENT DE LA VISITA DE LA PENYA
El Pavelló Toni Martí espera una gran entrada –i un gran nombre de seguidors verd-i-negres–, per veure de prop un jugador únic, un referent del bàsquet que torna a gaudir i a fer gaudir. El seu impacte ha estat immediat: direcció, talent, calma i una lectura del joc que continua sent un privilegi. El conjunt badaloní arriba a Andorra com a tercer classificat amb un balanç de 5-2.