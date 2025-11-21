GIMNÀSTICA ESTÈTICA
L’equip sènior del GAEE participarà en el Campionat del Món de grup
L’equip sènior del GAEE Andorra serà present al World Championship 2025 de gimnàstica estètica de grup, l’esdeveniment internacional més important d’aquesta disciplina i el repte més gran que pot afrontar un equip de la modalitat. La participació andorrana té un valor especial, ja que per primera vegada el país estarà representat en aquesta competició d’alt nivell mundial.
Aquest serà el primer equip de gimnàstica estètica de grup d’Andorra que competirà al World Championship, i ho farà en la màxima categoria, la sènior. Un total de vuit gimnastes –Nolwenn Brard, Ariadna Salinas, Gianna Prete, Anaïs Buffa, Mélanie de Barros, Ana Nomen, Lluna Garrido i Nora Malea–, acompanyades per Meritxell Torres i Laura Nieto, jutge i entrenadora internacional de la disciplina, es desplaçaran el 27 de novembre a Bulgària.