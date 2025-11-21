REPORTATGE
El futbol més genuí
L’FC Andorra Genuine iniciarà aquest cap de setmana la quarta temporada a la lliga.
L’FC Andorra inicia aquest cap de setmana la quarta temporada a LaLiga Genuine, una competició que va molt més enllà del futbol. Cada any, el viatge a Tarragona es converteix en una celebració d’energia, companyonia i emocions compartides. I enguany, amb 50 equips participants, la lliga promet ser més vibrant que mai.
“El més important és seguir gaudint i consolidant el grup. Tenen tots molta il·lusió”
Abans de posar el peu al camp, els jugadors viuran la tradicional jornada a PortAventura, preludi d’un cap de setmana que combina diversió i il·lusió. Després arribarà la presentació oficial al Nou Estadi i, finalment, els tres primers duels de la temporada: Mirandés, Reus i Albacete. L’equip tricolor arriba amb la mateixa passió que sempre, però amb una maduresa que s’ha anat construint amb el temps. “Per a mi el més important és seguir gaudint i consolidar el grup. Potser no hi ha tanta qualitat tècnica, però sí que hi ha molta qualitat humana”, explica l’entrenadora, Montse Sánchez. “He vist molta intensitat als entrenaments. És veritat que la il·lusió et dona aquest plus, però és que he vist els jugadors que semblava que corrien fins i tot més que abans”, va afegir amb emoció Sánchez.