ESCACS
Andorra suma dos triomfs més i comparteix lideratge
Andorra afronta avui les dues últimes rondes de l’Europeu de Petits Estats d’escacs situada en segona posició, empatada amb les Illes Fèroe, i amb opcions reals al títol. L’equip format per Òscar de la Riva, Dani Gómez, Marc González, Esteve Mateu i Serni Ribera ve d’encadenar dues victòries a les rondes 6 i 7, amb 2,5-1,5 al matí contra Mònaco i el mateix resultat a la tarda davant Luxemburg. Ara Andorra es jugarà les opcions contra Liechtenstein i Jersey.