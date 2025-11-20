FUTBOL
La sub-21 assaboreix el seu triomf més solvent
La històrica golejada contra Irlanda pot marcar una nova realitat
L’endemà del 4 a 0 contra Irlanda va deixar una sensació especial. No és només la ressaca d’una golejada, sinó la certesa d’haver viscut un punt d’inflexió. La selecció sub-21 va signar la victòria més àmplia de la seva història i, sobretot, va confirmar que aquesta generació ja no és només una promesa, sinó una realitat sòlida que empeny amb força.
“El resultat, la imatge i la sensació que va deixar tot plegat va ser de festa. Molt orgullós de tots”
El combinat d’Eloy Casals va oferir una exhibició de futbol, personalitat i eficàcia. Des del primer minut, els tricolors van desbordar Irlanda amb naturalitat, com si allò que durant mesos s’intuïa per fi es desfermés. Jugadors que ja trepitgen l’absoluta com Biel Borra, Ian Olivera, Ot Remolins, Aron Rodrigo o Hugo Teixeira, sumats al creixement de futbolistes com el capità Gerard Solà, Marc Rodríguez o Àlex Cornella, dibuixen un futur que sembla estar arribant abans d’hora. El seleccionador parlava amb una barreja de serenor i orgull i assegurava que “el resultat, la imatge i la sensació van ser tot una festa”, i va afegir que estar “superorgullós dels jugadors, dels que van jugar i dels que no van poder venir”. Per al tècnic, més que el marcador, el que pesa és l’actitud: “Em quedo amb la sensació, amb les ganes i amb com han seguit el que teníem treballat. Ho han fet a la perfecció”. Tot i l’eufòria, el missatge continua sent de prudència: “Tenim molt clar qui som. Respecte i humilitat màxima. Al març, contra Anglaterra, sortirem a guanyar com sempre”. El triomf, doncs, no canvia l’essència d’un equip que vol continuar creixent.