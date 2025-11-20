FUTBOL
Sergio Molina apel·la a la unió per trencar la mala ratxa
Sergio Molina va transmetre un missatge de calma i confiança malgrat la preocupant dinàmica de resultats que arrossega l’FC Andorra. El migcampista, el jugador amb més minuts aquesta temporada, va admetre que l’equip té “ganes de revertir la situació” i que la clau passa per “estar més units que mai” per capgirar una ratxa que ja encadena set partits sense guanyar.
Molina va defensar que el joc actual és millor que el de l’inici de lliga, quan els resultats sí que arribaven. “La lliga et posa al teu lloc. Hem merescut més aquestes últimes setmanes, però si els punts no arriben és que també estem fallant en alguna cosa”, va reconèixer sense dramatitzar. Com a capità, el missatge dins del vestidor és clar: “Unió, responsabilitat i anar tots de la mà”.
Sobre els dubtes generats pels canvis de dibuix i de peces, Molina no hi veu cap problema. “L’equip és recognoscible i valent, sempre vol proposar amb pilota. Ara ens falta encert i aquella fortuna que teníem al principi”, va explicar el futbolista madrileny.