ESQUÍ ALPÍ I FONS
Una quinzena de premis ‘Túnel d’Envalira’ per a l’EEBE
L’Hotel Màgic, de Nexta, a Andorra la Vella, va acollir el lliurament dels premis Túnel d’Envalira de la temporada 2024-2025, destinats als joves atletes de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). En total, 15 esquiadors de categories sub-14 i sub-16 van ser reconeguts amb dies d’esquí pel seu esforç i progressió. En sub-14 femení van ser distingides Paula Ledesma (ECOA), Mia Pintado (SEC), Èlia Capdevila (SEC), Chloe Peris (ECA) i Gisela Drets (ECA). En sub-14 masculí, els premiats van ser Iker Cerdà, Pol Xampeny, Martí Eudal i Jan Fernández (tots SEC), així com Lluc Garcia (ECOA). En categoria sub-16, els guardonats van ser Carlota Comellas (ECA) en noies, mentre que en nois els premiats vam ser Max Black (SEC), Àlex Comellas (ECA), Èric Guimerà (ECOA) i Marc de Visa (ECA). L’acte va estar presidit per Lluís Ruiz, secretari general de la FAE.