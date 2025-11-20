BÀSQUET
El pavelló del Prat Gran serà l’escenari del retorn de la Lliga Fedic
La Lliga Fedic torna a Escaldes-Engordany aquest dissabte al Pavelló del Prat Gran. Sis equips de bàsquet amb capacitats especials s’enfrontaran entre ells per disputar la quarta edició de la competició on els resultats queden en un segon pla, perquè el que es busca “és que tots els jugadors, els familiars i el públic que vinguin gaudeixin d’una jornada de bàsquet meravellosa”, va destacar l’entrenador de l’equip de capacitats especials del MoraBanc Andorra, Carles Segués.
La jornada començarà a partir de les 10.30 hores i es faran sis partits de bàsquet a mitja pista. El MoraBanc Andorra debutarà a primera hora davant el Pineda Mediterrània. “Segurament veureu i tornareu a les arrels del que és l’esport”, va indicar el director del bàsquet formatiu del BC MoraBanc Andorra, David Eudal.