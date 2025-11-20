ESQUÍ ALPÍ I FONS
Desembre sense treva per als andorrans
De Sölden a Toblach, els esquiadors de la FAE encaren un inici de temporada farcit de reptes
El calendari de la Copa del Món ja fa setmanes que avança a ritme frenètic i es troba plenament definit per als esquiadors de la FAE. Després de l’obertura de Sölden amb Joan Verdú i dels dobles eslàloms de Levi amb Carla Mijares i Bartumeu Gabriel, l’esquí alpí afronta ara un tram intens fins a final d’any, marcat també per l’entrada en escena de Cande Moreno en les disciplines de velocitat. El pròxim repte arriba ja aquest diumenge amb l’eslàlom de Gurgl (Àustria), on competirà Carla Mijares. Des d’aquí, el circuit creuarà l’Atlàntic per instal·lar-se als Estats Units: Verdú esquiarà el gegant de Copper Mountain el 28 de novembre, mentre que Mijares hi afrontarà l’eslàlom del dia 30. El primer cap de setmana de desembre portarà Verdú fins a Beaver Creek, mentre Mijares tornarà a Europa per preparar el següent eslàlom, previst per al 16 de desembre a Courchevel. En paral·lel, arribarà el debut de Cande Moreno en la velocitat: del 10 al 14 de desembre competirà a St. Moritz, als dos descensos (12 i 13) i al supergegant (14). Aquell mateix cap de setmana, Verdú tornarà a França per disputar el gegant de Val d’Isère del dia 13. I serà precisament Val d’Isère qui obrirà l’últim bloc de Copa del Món de l’any: del 18 al 21 de desembre, Moreno hi afrontarà un nou descens i un supergegant, mentre que Verdú esquiarà el gegant d’Alta Badia el 21. La cloenda del 2025 arribarà amb Mijares, el 28 de desembre, a l’eslàlom de Semmering.
La Copa del Món continua diumenge a gurgl (Àustria) amb Carla Mijares
Ruka, la primea en fons
El fons també es prepara per a un final d’any carregat. Irineu Esteve competirà aquest cap de setmana a les FIS de Beitostølen (22 i 23 de novembre), però la gran estrena arribarà amb la Copa del Món de Ruka, del 28 al 30 de novembre. Esteve obrirà amb els 10 km clàssic del divendres; Del Rio prendrà part en l’sprint del dissabte, i els dos seran a la sortida dels 20 km en skating del diumenge. El circuit continuarà a Trondheim amb tres jornades seguides: divendres sprint en clàssic per a Del Rio, dissabte skiathlon de 20 km per a Esteve, i diumenge 10 km skating per a tots dos. Una setmana després, Davos acollirà dues curses: sprint en skating (Del Rio) i 10 km skating (Del Rio i Esteve). El Tour de Ski prendrà el relleu amb tres proves –totes amb presència andorrana: sprint skating (28), 10 km clàssic (29) i els 5 km heat skating del 31, gran novetat del format–. El Tour seguirà amb la persecució de 15 km l’1 de gener a Toblach, i es tancarà a Val di Fiemme amb dues proves més.
Abans de la primera Copa del Món, Irineu s’estrena dissabte amb una cursa FIS