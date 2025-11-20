NATACIÓ
Alexandra Mejía deixa la competició i perd la beca
La ja exnedadora Alexandra Mejía ha decidit retirar-se de l’alta competició, un fet que implica també la renúncia a la beca ARA del Programa Promeses, una assignació que era de 2.000 euros i que ahir va publicar el BOPA. La decisió respon a “motius personals” i després d’un temps de meditar la situació, l’esportista va decidir penjar el casquet amb la conseqüència lògica de la pèrdua de l’ajuda econòmica. Mejía, una de les joves promeses de la natació andorrana, centrarà ara els seus esforços en els estudis després d’anys de dedicació i progrés dins l’alt rendiment.