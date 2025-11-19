FUTBOL
La selecció sub 21 esmicola Irlanda i suma el segon triomf
Pletòrica i desacomplexada, la selecció sub 21 va rubricar a l’Estadi Nacional la victòria més contundent de la seva història, amb un 4 a 0 incontestable davant Irlanda que confirma el creixement del projecte d’Eloy Casals en aquesta fase de classificació per al Campionat d’Europa de la categoria. Amb cinc reforços de l’absoluta –Biel Borra, Ian Olivera, Ot Remolins, Aron Rodrigo i Hugo Teixeira– i una autoritat que va desbordar els irlandesos des de l’inici, la selecció va governar el partit amb solvència i maduresa. El capità, Gerard Solà, va obrir el camí al minut 16, Hugo Ferreira va ampliar distàncies set minuts després i, tot just començar la represa, Ian Olivera va fer el tercer definint un servei de cantonada de Ferreira (49’). Ja al tram final, Solà va arrodonir l’exhibició tricolor signant el quart gol al minut 74. Andorra suma sis punts, és quarta i li resten tres partits a casa, el primer davant Anglaterra.