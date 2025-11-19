MOTOR SOBRE GEL
Rally3, novetat a les Andbank GSeries
L’allau d’inscripcions impulsa una edició amb més nivell i un calendari pensat per garantir espectacle
Rally3 és la gran novetat de les Andbank GSeries 2025, un salt endavant per al campionat sobre gel, que vol seguir consolidant-se com a referent internacional. La incorporació dels primers 4x4 de l’escala FIA marca un abans i un després. “És una aposta ferma per oferir una pretemporada real als pilots que apunten a Europeu o Mundial”, va destacar el director del circuit Andorra-Pas de la Casa, Àlex Bercianos, que va recordar que el projecte “va començar a gestar-se just després de l’última cursa de l’any passat”.
L’aposta ha tingut una resposta immediata i les inscripcions avancen a gran ritme i confirmen l’encert del nou format. “Side by Side ja està complet i Rally3 ja té els sis pilots mínims, cosa gens evident, perquè hi ha pocs cotxes al mercat”, va explicar el director del circuit. A més, el campionat celebra l’arribada de més nacionalitats: “Ens sorprèn positivament veure inscripcions de Suècia, Noruega o Turquia, vol dir que el producte traspua atractiu més enllà del Pirineu.” El calendari s’ha compactat buscant condicions òptimes de fred i neu i les GSeries començaran el 20 de desembre i continuaran el 10, 17 i 31 de gener, dates que, segons Bercianos, “garanteixen la millor qualitat de pista i l’espectacle que la gent espera”. El campionat manté quatre disciplines: Giand, Side by Side, KartCross i Rally3, amb graelles que es preveuen gairebé plenes.
L’edició d’enguany també comptarà amb noms rellevants. Entre els andorrans hi seran Raül Ferré, Èric Faura, Jose Roger i Marc Solsona, i entre els internacionals destaca la presència de Jean-Philippe Dayraut, mite del Trofeu Andros, i del campió d’Europa de KartCross, David Méat.
Bercianos va celebrar que l’edició arrenqui amb un interès que “inclús supera el de l’any passat”, i va mantenir el mateix objectiu, el d’“oferir el millor escenari possible perquè pilots i públic gaudeixin d’un autèntic espectacle sobre gel”.