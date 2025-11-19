TIR AMB ARC
Núria Sinfreu suma 540 punts i signa la 16a posició a Strasse
Núria Sinfreu, membre de la Federació Andorrana de Tir amb Arc (FATA), va finalitzar en la setzena posició al GT Open-IWS que es va disputar a Strassen (Luxemburg), després d’haver sumat 540 punts a la classificació general. A l’eliminatòria de vuitens de final, l’andorrana va caure contra la líder del rànquing, Jessi van Den, en la categoria d’arc compost sub 21 femení. La pròxima cita internacional per a Sinfreu serà a la ciutat francesa de Nimes.