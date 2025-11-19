FUTBOL
Merquelanz estarà més d’un mes de baixa
L’extrem de l’FC Andorra pateix una lesió al tendó del bíceps femoral
L’FC Andorra perdrà Martín Merquelanz durant un període d’entre quatre i sis setmanes després que les proves mèdiques hagin confirmat una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. L’extrem basc es va lesionar en un dels entrenaments previs abans de viatjar amb l’equip a Albacete, un contratemps que talla el moment de bon rendiment i sensacions després d’haver estrenat a Osca titularitat en competició domèstica i havent disputat 55 minuts. El futbolista també havia estat protagonista a la Copa del Rei, en la victòria tricolor davant el Valle de Egües. En aquell partit va jugar 77 minuts i va marcar el primer gol de l’FC Andorra al torneig, una diana que va encarrilar l’eliminatòria. Ara, Merquelanz ja treballa amb els serveis mèdics del club amb l’objectiu d’escurçar terminis i tornar tan aviat com sigui possible a les ordres del tècnic, Ibai Gómez.
Vilaseca, en un congrés
D’altra banda, el president del club, Ferran Vilaseca, va representar l’entitat a la tercera Jornada Josep Maria Gay de Liébana, celebrada ahir al Col·legi d’Economistes de Catalunya, a Barcelona. Vilaseca va participar en la taula rodona Model de propietat de clubs de futbol, compartint visió amb Antonio Dávila, conseller de l’RCD Espanyol.